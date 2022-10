Mais de 67 milhões de passageiros regressaram aos metros do Porto e de Lisboa

Carla Sofia Luz Hoje às 11:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 67 milhões de passageiros regressaram, este ano, aos metros do Porto e de Lisboa e à Transtejo/Soflusa. Depois da enorme redução da procura registada no primeiro ano de pandemia, as empresas têm vindo a recuperar clientes. De janeiro a setembro deste ano, a procura aumentou 76% face a igual período do ano passado. Ainda assim, está aquém (menos 22%) dos números de 2019.

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática divulgou, esta quinta-feira, os dados provisórios da procura de transporte público nas empresas que estão sob a sua alçada: metros do Porto e de Lisboa e Transtejo/Soflusa.

"Em termos agregados e face ao período homólogo de 2021, na Metropolitano de Lisboa, na Metro do Porto e na Transtejo/Soflusa a procura aumentou 76%. Apesar do acréscimo do número de passageiros, a procura por estes meios de transportes coletivos ainda está aquém da verificada no período homólogo de 2019, quando a operação das empresas ainda não tinha sido afetada pela pandemia de covid-19. Assim, o número de passageiros verificado até setembro de 2022 representa 78% da procura registada no período homólogo de 2019", pode ler-se no comunicado do Governo.

PUB

Olhando para os dados da procura, verifica-se que, das três empresas, a Metro do Porto é aquela que está mais próxima dos registos de 2019, com uma quebra de apenas 9% em 2022 face a igual do período do ano prévio à pandemia. São menos 4,68 milhões de validações entre janeiro e setembro deste ano face a 2019. No entanto, já recuperou mais de 19,2 milhões de passageiros.

No Metropolitana de Lisboa, a perda face a 2019 é ainda de 28%, correspondendo a menos 36,7 milhões de clientes. Ainda assim, a procura das composições na Grande Lisboa nestes nove meses de 2022 superou em 82% a do ano passado: mais 43,4 milhões de passageiros do que em igual período de 2021.

A Transtejo/Soflusa conquistou, este ano, mais 4,38 milhões de clientes do que em 2021, o que corresponde a uma recuperação da procura da ordem dos 61%. Contudo, está aquém dos dados de 2019 em 19% (menos 2,7 milhões de passageiros).

Este ano, os melhores meses para as três empresas foram maio e setembro. No total, somam mais de 154,8 milhões de validações: 46,7 milhões na Metro do Porto, 96,5 milhões, no Metropolitano de Lisboa e 11,5 milhões na Transtejo/Soflusa.

O Ministério do Ambiente recorda que, "no âmbito das medidas excecionais para apoiar o rendimento das famílias, o Governo já determinou o congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos, durante todo o ano de 2023, assegurando a devida compensação às empresas que prestam o serviço e às autoridades de transportes".