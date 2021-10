Mais de 670 mil cartas de condução emitidas online desde 2017

Marisa Silva Hoje às 12:51 Facebook

Não param de crescer os pedidos de emissão ou renovação da carta de condução através do portal IMTonlie. Desde o lançamento da plataforma, no início de 2017, foram emitidos quase 673 mil títulos. Só neste ano, contabilizam-se já mais de 250 mil pedidos, seis vezes mais do que o registado há cinco anos.

De acordo com o IMT, o aumento das solicitações online tem conduzido a uma redução dos pedidos ao balcão, que caíram para mais de metade entre 2019 e 2020. No ano passado, houve 87 mil atendimentos ao balcão enquanto que, em 2019, registaram-se 193 mil. Este ano, até outubro, contavam-se 86 mil pedidos nas instalações do IMT.

Os pedidos ao balcão, avança o IMT, correspondiam a um gasto de 1 345 288 folhas de papel. Nos últimos cinco anos, com a disponibilização do portal, estima-se que foram "poupadas 179 arvores e evitada a emissão de cerca de 2028 toneladas CO2". Para o cálculo, o IMT utilizou os parâmetros correspondentes às deslocações de carro num trajeto de ida e volta entre os 10 e os 20 quilómetros. Feitas as contas, evitou-se ainda cerca de 10 milhões de quilómetros em deslocações.

Só neste ano, o número de cartas de condução emitidas online já ultrapassou os números totais de 2020. Até 28 de outubro, foram emitidos mais de 250 mil títulos enquanto que, no ano passado, há registo de cerca de 201 mil pedidos. A digitalização do serviço e as deslocações evitadas aos balcões do IMT traduziram-se em menos 3,7 milhões quilómetros percorridos, menos 67 árvores abatidas e menos 754 toneladas de CO2 emitidas.

O portal disponibiliza vários serviços relativos a condutores, transportes e veículos, sendo que a revalidação, substituição e pedido de segunda via da carta de condução são os mais procurados. Os pedidos registados através da plataforma beneficiam ainda de um desconto de 10% na taxa a pagar.