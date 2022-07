Mais de 70 concelhos em perigo máximo de incêndio

JN/Agências Hoje às 07:49 Facebook

Mais de 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Santarém, Leiria, Castelo Branco e Faro apresentam esta quarta-feira perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Governo decidiu na terça-feira que não é necessário voltar a ativar a situação de alerta para responder aos incêndios florestais, uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um "quadro normal de verão".

"Tudo aponta para que estejamos, já a partir de hoje [terça-feira] e com especial incidência para os próximos dias, num quadro normal de verão", transmitiu a secretária de Estado da Proteção Civil, em conferência de imprensa.

Patrícia Gaspar falava aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, após uma reunião, por videoconferência, com membros de várias áreas governativas para avaliar as condições meteorológicas e o risco de incêndio.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral oeste, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal do litoral Centro e pequena descida de temperatura, em especial na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Viseu) e os 20 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 35 (em Castelo Branco).