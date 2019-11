Mais de 70 mil enfermeiros elegem novo líder

Inês Schreck Hoje às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Há quatro listas, mas apenas duas concorrem com candidatos ao cargo de bastonário da Ordem dos Enfermeiros.

Mais de 73 mil enfermeiros escolhem esta quarta-feira quem vai assumir a liderança da Ordem dos Enfermeiros (OE) no mandato 2020-2023. Há quatro listas na corrida, mas apenas duas com candidatos ao cargo de bastonário e órgãos nacionais. As outras duas listas concorrem aos órgãos regionais, uma aos Açores e outra à Madeira.

A disputa do cargo de bastonário faz-se entre Ana Rita Cavaco, atual líder que se recandidata, e Belmiro Rocha, enfermeiro-chefe (Pneumologia) do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho que, no último mandato, assumiu a presidência do colégio de especialidade de Enfermagem de Reabilitação.

73 912 enfermeiros estavam registados na Ordem a 31 dezembro de 2018. Mais de metade estavam a trabalhar nos centros de saúde e hospitais

Ana Rita Cavaco lidera a Lista A "Orgulhosamente com os Enfermeiros". Quer criar o internato de especialidade e promete continuar a ser "uma voz incómoda", denunciando o incumprimento das dotações seguras dos enfermeiros e a exaustão da classe.

Belmiro Rocha encabeça a Lista B "Enfermagem a Causa Maior". Quer restabelecer a confiança na enfermagem e acabar com o grau de conflitualidade entre a OE e a tutela porque o "orgulhosamente sós" nada resolve.

Além das quatro listas, uma outra foi excluída na candidatura aos órgãos nacionais e regionais, por alegadas desconformidades em relação à lei da paridade. A lista excluída apresentou uma petição no Tribunal Administrativo de Lisboa para tentar anular a decisão da Comissão Eleitoral e impugnar as eleições, mas até ontem não havia decisão.

À lupa

Voto eletrónico

As eleições da Ordem dos Enfermeiros realizam-se por voto eletrónico ou por voto presencial nas secções regionais. O ato eleitoral realiza-se hoje, mas o voto eletrónico já está em curso desde segunda-feira.