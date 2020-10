Mais de 700 alunos do profissional entram em quase 500 cursos

Alexandra Inácio Hoje às 08:52 Facebook

Na primeira fase do concurso especial de acesso ao Ensino Superior para estudantes do ensino profissional e artístico foram colocados 753 estudantes.

Nos dados enviados ao JN, a Direção-Geral do Ensino Superior não revela as médias de ingresso, mas estes alunos entraram em quase 500 cursos, alguns concorridos e com médias superiores a 14 valores no concurso nacional, como Engenharia Informática (16,72) ou Engenharia Mecânica e Automóvel (15,22) do Politécnico do Porto.

A instituição que mais estudantes colocou por esta via foi o Instituto Politécnico do Porto (131), tendo sido também a que abriu mais vagas (340) e mais candidatos recebeu (449). Apenas o IPP e o Politécnico de Setúbal tiveram mais procura do que as vagas que abriram. E só no Porto todos os colocados se inscreveram.