Mais de 76 mil pessoas receberam terceira dose e vacina da gripe na segunda-feira

Mais de 76 mil doses de reforço da imunização contra a covid-19 e vacinas da gripe foram administradas na segunda-feira nos centros de vacinação do país.

No dia em que abriu a modalidade "casa aberta" para as pessoas com 80 ou mais anos, 42.900 idosos receberam a vacina contra a gripe e 33.600 a dose de reforço contra a covid-19, num total de 76.500 inoculações, a Direção-geral da Saúde, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Segundo a DGS, na segunda-feira, dia em que também ficou disponível o autoagendamento das vacinas para pessoas com 70 ou mais anos, foram registados mais de 23.800 pedidos de marcação online nas primeiras 24 horas.

São elegíveis para receberem a dose de reforço contra a covid-19 as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que não tenham tido a infeção pelo SARS-CoV-2 e que tenham a vacinação completa há pelo menos 180 dias.

De acordo com a DGS, continua também a decorrer a convocação dos utentes através de mensagem (SMS) para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a covid-19 ou apenas contra a gripe, nos casos das pessoas que não são elegíveis para a terceira dose contra a covid-19.

A DGS alertou ainda que os utentes com 80 ou mais anos que tencionam dirigir-se a um centro de vacinação devem consultar o horário da modalidade de "casa aberta" do centro da sua área de residência.

86,2% com vacinação completa contra a covid-19

Segundo os dados hoje divulgados, 86,2% da população tem a vacinação completa contra a covid-19 e cerca de 388 mil já receberam a terceira dose ou a dose adicional da vacina contra o SARS-CoV-2.

De acordo com a DGS, foram ainda administradas 873 mil vacinas contra a gripe, 287 mil das quais em farmácias, e 245 mil em coadministração com a da covid-19.