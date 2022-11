Mais de 79 mil doentes identificados com diabetes

No ano passado doença matou 4110 pessoas.

Entre outubro de 2021 e setembro de 2022 foi diagnosticada diabetes a mais 79241 doentes, nos centros de saúde. Assim, o número de inscritos subiu para 879853. De acordo com os dados mais recentes do Programa Nacional para a Diabetes, a prevalência voltou a crescer e mantém-se elevada em Portugal.

Em 2021, os dados já demonstravam uma subida de 74396 novos casos, estando registados 857272 doentes. As estimativas da Federação Internacional da Diabetes apontam para que o número de casos seja superior, uma vez que há doentes por diagnosticar. Aumentar a identificação precoce através da avaliação do cálculo de risco da diabetes de tipo 2 é uma das prioridades.

Entre 2019 e 2021, foram registadas mais de 2,4 milhões de avaliações de risco de diabetes tipo 2 em adultos sem a doença, correspondendo a 41% da população-alvo. Do total de despistes, cerca de 770 mil apresentaram risco elevado de vir a desenvolver diabetes num prazo de 10 anos, alertou a DGS.

947 milhões de euros

Em 2020, a diabetes foi a causa de morte de 4110 pessoas (3,3% do total de óbitos), a maioria com 80 ou mais anos (66,4%), sendo que 11% tinham menos de 70 anos. A mortalidade por diabetes tem vindo a descer, em 2016, era de 3,9%.

Os custos com medicamentos, dispositivos para tratamento e monitorização da doença e com os internamentos hospitalares ascenderam aos 947 milhões de euros em 2020. No entanto, lê-se no relatório, é que estes encargos correspondam entre 50 a 64% do total, pelo que a despesa relacionada com a diabetes possa ter sido entre 1,5 a 1,9 milhões de euros. v A.I.