Mais de 80% das matrículas feitas online

Alexandra Inácio Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 80% das matrículas já realizadas pelos encarregados de educação foram feitas online. No ano passado, cerca de 75% das matrículas fizeram-se presencialmente nas secretarias das escolas.

Sem avançar o número de inscrições já feitas, o Ministério da Educação (ME) revelou ao JN que comparativamente a 2019 "há um aumento de 150 mil" matrículas.

O prazo para as inscrições no Pré-Escolar e 1.º ciclo termina hoje. Nos restantes anos, os pais podem preencher os formulários online desde sexta-feira (último dia de aulas) até três dias úteis após a saída das notas. As escolas terão sempre de validar depois as inscrições consoante as notas dos alunos. Ontem, no pico de acessos ao Portal das Matrículas, foram registadas "mais de 30 mil transações por segundo" . A 4 de maio, quando arrancaram as matrículas para o Pré-Escolar e 1.º ciclo, "o pico foi de metade".