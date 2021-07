Mais de 8400 reações adversas: uma em cada mil vacinas

Ana Gaspar Hoje às 19:31, atualizado às 20:00 Facebook

Dos efeitos reportados ao Infarmed, 3290 foram considerados casos graves e 5180 sem gravidade.

O número de reações adversas à covid-19 aumentou para 8470, mais 894 (11,8%%) do que no último balanço divulgado pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), a 18 de junho. Em termos percentuais este aumento é inferior ao do número de vacinas inoculadas, que subiram 15%, para 8 470 118 doses desde o início da campanha de vacinação.

Dos efeitos secundários reportados, 3290 (39%) foram considerados graves e 5180 (61%) sem gravidade. Destes casos, 1947 foram considerados como "clinicamente importantes" e 943 como "incapacitantes". Houve 252 hospitalizações, 93 que representaram "risco de vida" e 55 classificadas como "morte".

No entanto, frisa o Infarmed, "os casos de morte ocorreram num grupo com uma mediana de idades de 78 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina", pois pode "decorrer dos padrões normais" de morbilidade e mortalidade da população.

Pfizer com mais casos

Das quatro vacinas dadas em Portugal, é a da Pfizer (Comirnaty) que regista maior número de reações adversas (5651). No entanto esta é também a vacina que é mais inoculada no país. Por cada mil vacinas administradas verificou-se um caso de reações adversas. A mesma média da vacina da Moderna, com 556 reações. A da Janssen é a que tem média menos elevada 0,5 por 1000 vacinas, num total de 130 reações. Já a AstraZeneca (Vaxzevria) verifica a média mais elevada 1,5, em 2133 notificações. Contas feitas, a média é de 1 caso por mil vacinas.

Na notificação por idades, foram as pessoas entre os 40 e os 49 anos que reportaram mais casos graves de reações adversas (690). Os casos sem gravidade foram mais notificados pela faixa etária dos 30 aos 39 (1155).

Por género, as mulheres reportaram muito mais reações adversas do que os homens. O sexo feminino notificou 2317 casos graves e 3609 não graves. O sexo masculino 642 casos graves e 1137 não graves. Sem género notificado foram reportados ainda mais 330 casos graves e 434 sem gravidade.

As reações mas comuns foram as dores musculares (mialgias), com 2638 casos reportados, as dores de cabeça (cefaleias), com 2341, dores no local de injeção, com 2203 e febre (pirexia) 2156. As menos comuns foram a diarreia (333), vómitos (406) e mal-estar (422).