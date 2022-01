Mais de 87 mil pessoas receberam a terceira dose da vacina em 24 horas

JN/Agências Hoje às 19:34 Facebook

Quase 105 mil pessoas receberam, esta quinta-feira, inoculações de vacinas contra a covid-19 e gripe, das quais 87.385 com a terceira dose.

Segundo os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira foram administradas mais 104.929 vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe, comparativamente às 95.553 de quarta-feira.

A vacinação de reforço situou-se nas 87.385 pessoas, elevando o total para 3.196.519.

Portugal tem atualmente 8.712.315 pessoas com a vacinação primária completa, com 4.528 pessoas vacinadas hoje, e um total de crianças de 95.936 (mais 79 hoje) com idades entre os 5 e os 11 anos.

Contra a gripe foram hoje vacinadas 12.937 pessoas, cifrando-se o total nos 2.468.839.

No que diz respeito à distribuição de doses de reforço já administradas por faixa etária, os mais idosos aproximam-se de uma taxa de vacinação de 90%, com as pessoas com 80 ou mais anos com uma taxa de 89% (586.989 pessoas vacinadas) e com os que têm entre 70 e 79 anos com uma taxa de 89% (856.519 vacinados).

Entre os 60 e 69 anos há atualmente 73% de vacinados (923.939) e entre os 50 e os 59 anos a taxa de vacinação com uma dose de reforço é significativamente mais baixa, fixando-se nos 36% (505.758 pessoas).

Até 9 de janeiro decorre durante as manhãs um período exclusivo de vacinação de crianças As tardes estão reservadas para professores e outros trabalhadores da comunidade escolar.