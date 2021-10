Incidência e transmissibilidade sobem em dia com mais de 900 casos

Maria Campos Hoje às 14:06 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 965 infeções e três mortes associadas à covid-19. Há mais 15 pessoas internadas com a doença.

Esta quarta-feira, a maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 395, o que representa 40,9% dos novos casos). Segue-se o Norte (mais 247), Centro (201), Algarve (68), Alentejo (23), Madeira (22) e Açores (nove).

Nos hospitais, há mais 15 pessoas internadas em enfermaria, num total de 316. Destes, 61 são doentes graves, menos um do que ontem.

Esta quarta-feira, tal como ontem, há mais três mortes por covid-19: uma em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e uma na Madeira. Nas vítimas mortais, incluem-se um homem com idade entre os 70 e os 79 anos e duas mulheres com mais de 80 anos.

Se compararmos os dados desta quarta-feira com os dados da semana passada, 20 de outubro, é possível constatar um aumento nas infeções diárias: esta semana, há mais 38 novos casos do que na quarta-feira passada. Por usa vez, o número de mortos mantém-se estável (três).

Em relação às hospitalizações, enquanto a semana passada viu uma redução de 13 pacientes internados, esta semana há mais 15. Por outro lado, na quarta-feira passada, havia menos dois doentes graves, enquanto hoje há menos um.

Esta quinta-feira, há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 365, num total de 31 243 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 111, num total de 21 580 O boletim indica ainda que há mais 597 recuperados, num total de 1 037 585.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias aumentou de 92,4 para 94,4 a nível nacional e de 92,8 para 94,9 a nível continental. Por sua vez, o risco de transmissibilidade R(t) subiu de 1,06 para 1,08 tanto a nível nacional como continental.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou um total de 1 087 245 casos de infeção e 18 144 mortes associadas à doença.