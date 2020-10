Mais de cem escolas com casos de covid-19 desde o início do ano letivo

Hoje às 13:12 Facebook

A Federação Nacional de Professores contabilizou casos positivos de covid-19 em 122 escolas de 66 concelhos, desde o início do ano letivo. A maioria estará ainda ativa, diz o sindicato. A Fenprof pede respostas uniformizadas e volta a exigir que sejam feitos testes a quem esteve com os infetados.

"Será seguramente superior o número de estabelecimentos afetados mas estes são os 106 públicos e 16 privados confirmados pela Fenprof", defende a Federação no comunicado divulgado esta sexta-feira.

A Fenprof garante que, na maioria dos casos, o número de infetados é superior a um e, por isso, "estranha" as contas da Direção Geral de Saúde que esta semana revelou a existência de 23 surtos em escolas.

Os professores contestam a disparidade de medidas que são aplicadas pelos delegados de saúde e criticam que o regresso à escola, após contacto com infetados sem teste.

"Assim, se houver infetados assintomáticos não são identificados, com os riscos que daí advêm para a comunidade escolar e para as famílias. No caso específico dos docentes, mesmo quando há turma ou turmas a cumprir quarentena, estes têm de se manter ao serviço sem realizarem qualquer teste", lê-se no comunicado.

A Fenprof considera, aliás, que os professores e comunidade escolar estão a ser discriminados face a outras classes ou setores como o desporto ou os conselheiros de Estado, que de forma "corretíssima" foram todos testados após um caso positivo, independentemente de serem 14 numa sala com distanciamento e nas "escolas termos turmas com trinta alunos em espaço fechado e nem sempre devidamente arejado. O distanciamento, na maior parte dos casos não passa de alguns centímetros, o uso de máscara só é obrigatório a partir dos onze anos e a limpeza, por falta de assistentes operacionais, é em muitos casos feita pelos próprios alunos e docentes".

A Fenprof pediu hoje ao Ministério da Educação a lista dos estabelecimentos com casos de covid e os procedimentos adotados em cada um deles. A Federação invoca o Código de Procedimento Administrativo e garante que o ME não divulgar os dados nos próximos dez dias irá para tribunal.