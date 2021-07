Mais de cem novas Equipas de Intervenção Permanente nos bombeiros

JN/Agências Hoje às 18:37 Facebook

O Ministério da Administração Interna anunciou que vão ser criadas mais de cem novas Equipas de Intervenção Permanente (EIP), compostas por bombeiros profissionais, nas corporações de bombeiros.

O protocolo para a criação das novas equipas vai ser assinado na sexta-feira em Mação, no distrito de Santarém, numa cerimónia presidida pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

Criadas em 2001, estas equipas são constituídas por cinco elementos cada, que estão em permanência nos quartéis de bombeiros para ocorrer a qualquer situação de urgência e emergência registada no concelho.

Segundo o Ministério, atualmente existem no país 406 EIP, 337 (83%) das quais foram criadas desde 2017 no quadro da reforma do sistema de emergência e proteção civil.

A tutela refere ainda, em comunicado, que as equipas são "formadas por bombeiros profissionais" e caracterizam-se "pela sua elevada especialização, com conhecimentos em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários".