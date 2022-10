Mais de cem passageiros aguardam voo há mais de 24 horas em Lisboa

João Nogueira Hoje às 19:29 Facebook

Mais de uma centena de passageiros estão a desesperar, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por um voo da companhia Cabo Verde Airlines que já foi cancelado diversas vezes. Trata-se de um voo com destino a Praia, capital cabo-verdiana, agendado para esta quinta-feira. Mas, 24 horas depois, os passageiros ainda não saíram de Lisboa e há pessoas a dormir no chão da aerogare.

Joana Almada é uma das pessoas que tinham partida marcada para as 17:40 horas desta quinta-feira. Os passageiros chegaram a entrar no avião, onde permaneceram até às 21.30 horas. Nessa altura, foram informados que a aeronave "tinha um problema técnico e era preciso substituir uma peça". Foi dito então aos cerca de 120 passageiros que deveriam sair e dirigir-se ao piso da operadora Handling Portway para obterem mais informações.

No balcão da operadora, as pessoas foram surpreendidas por não terem apoios nem informação da companhia aérea. "Foi-nos dito que o voo passaria para as 8.50 horas do dia seguinte [esta sexta-feira], e para tratarmos do alojamento e da comida, que depois seríamos reembolsados", partilhou Joana Almada, ao JN.

No entanto, as opções eram demasiado caras. "Um alemão que foi para um quarto individual passar a noite pagou 308 euros. Nós éramos seis pessoas...", explicou Joana.

Acompanhada por mais cinco pessoas, incluindo duas crianças de três e treze anos, Joana Almada optou então, "como a grande maioria, por ficar no aeroporto, uma vez que já era tarde e seria preciso voltar para fazer o check-in durante a madrugada".

Entretanto, o voo já foi adiado mais três vezes durante esta sexta-feira: às 8.50, ao meio-dia e às 16 horas.

Várias pessoas tentaram contactar a companhia aérea, mas não tiveram sucesso. O JN também tentou falar com a Cabo Verde Airlines, mas ninguém atendeu o telefone.

Na segunda vez que o voo foi cancelado esta sexta-feira, cada passageiro recebeu da Handling Portway um voucher de dez euros. "As pessoas começaram a manifestar-se, ao preverem que a situação poderá prolongar-se mais uma noite", referiu Joana Almada.

Aos cerca de 120 passageiros que ainda estão "à espera de uma comunicação e informação concreta por parte da companhia aérea", foi entregue mais um voucher de dez euros. Mas ainda ninguém sabe quando o voo vai ser realizado.