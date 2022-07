Mais de cinco mil alunos em programas de verão nas universidades

Leonardo Pereira Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de alunos do ensino básico e secundário participam em cursos de verão nas principais universidades portuguesas, experienciando o ambiente académico e o curso que alguns ambicionam seguir. Os programas, com custos variáveis, promovem a instituição, a oferta formativa em diversas áreas e pretendem criar uma ligação dos alunos às respetivas cidades.

De acordo com a recolha de informação feita pelo JN junto das Universidades de Coimbra, Aveiro, Porto, Lisboa, Minho e Algarve, este ano inscreveram-se pelo menos 5 400 alunos nos seus cursos de verão. Depois de algumas instituições terem interrompido estas iniciativas em consequência da covid-19, os programas de ajuda na escolha da vocação estão de volta, juntando jovens de diversos pontos do país e até do estrangeiro.

Em período de férias, muitos jovens optam por conhecer as universidades e os respetivos cursos. Procurando entender como realmente são as diferentes áreas, os alunos têm disponíveis vários programas em todo o país, com várias atividades, investigações, aulas práticas, workshops, atividades culturais e desportivas.