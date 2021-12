Mais de cinco mil casos de covid em dia com 16 mortos

Sandra Alves Hoje às 15:53, atualizado às 16:14 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 16 mortes e 5754 casos de covid-19. Lisboa e Vale do Tejo apresenta os valores diários mais elevados. Mais de seis mil doentes recuperaram.

Foram detetados mais 5754 casos de covid-19, o que eleva para 1.233.608 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete um aumento do número de casos registados na segunda-feira, quando houve 2752 novos contágios, embora seja comum o registo de infetados diminuir às segundas-feiras face ao encerramento de laboratórios e redução do número de testes de diagnóstico aos fins de semana. Comparando com a terça-feira passada, dia em que houve 3591 contágios, o número de infeções reportadas subiu.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos diários, tendo reportado 2727 testes positivos, seguindo-se o Norte com mais 1433, o Centro com mais 962, o Algarve com mais 238, a Madeira com 207, o Alentejo com mais 138 e os Açores com mais 49 .

Esta terça-feira o boletim epidemiológico da pandemia em Portugal dá conta de mais 16 óbitos associados à doença covid-19, dos quais, oito em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, dois no Norte, dois no Centro e um no Alentejo. Onze vítimas mortais tinham 80 ou mais anos (seis homens e cinco mulheres), além de três na faixa etária dos 70-79 anos (dois homens e uma mulher) e dois homens sexagenários.

Destaque para a redução de 39 doentes nos hospitais, que contabilizam assim 904 internados. Em cuidados intensivos estão 153 infetados em estado grave (mais um).

Há ainda mais 6551 recuperados, elevando o total para 1.141.909.

Atualmente registam-se 72.887 casos de covid-19 ativos (menos 813) e as autoridades de saúde têm 103.545 contactos em vigilância (mais 2590).