Mais de cinco mil estrangeiros com visto para procurar trabalho

Titulares de autorização para permanecer em Portugal têm 120 dias para encontrar ocupação.

Mais de cinco mil estrangeiros (5675) obtiveram um visto para procurar trabalho em Portugal. Desde 30 de outubro que é possível pedir um título que permite entrar e permanecer em território português, com a finalidade de encontrar uma ocupação remunerada no país, dentro de 120 dias. O prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, caso o titular do visto comprove que está inscrito no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os dados foram avançados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ao JN, que apontam que as "nacionalidades com mais vistos emitidos foram as de cidadãos do Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe", por esta ordem. No entanto, a tutela não precisa quantos conseguiram arranjar trabalho em Portugal e se há cidadãos que já regressaram ao país de origem. O visto para a procura de trabalho não concede autorização de residência em Portugal, já que se destina somente à procura de trabalho.