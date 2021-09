Mais de dois mil animais abatidos nos canis em 2020

Rita Neves Costa Hoje às 07:41 Facebook

Eutanásia em centros de recolha continua a descer, mas abrandou em 2020. Municípios do Norte entre os que mais abatem.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) registou 2281 animais eutanasiados nos Centros de Recolha Oficial (CRO) de Animais de Companhia em 2020. Desde a aprovação no Parlamento da proibição do abate de animais errantes para controlo da população, em 2016, que o número de eutanásias caiu. No ano passado, a descida foi menos acentuada: face a 2019, houve menos 368 abates. Há dois anos, contabilizaram-se menos 3701 eutanásias relativamente a 2018. Torres Vedras (204) e Marco de Canaveses (122) são os que mais abatem.

Ricardo Lobo, presidente da Associação Nacional dos Médicos Veterinários dos Municípios, esclarece que a diferença nos valores deve-se à entrada em vigor da lei, no final de setembro de 2018. Prevê-se uma "estabilização nos próximos anos", a rondar as duas mil eutanásias animais por ano.