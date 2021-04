Mais de dois milhões de portugueses já receberam uma dose da vacina

L.P.C Hoje às 17:39 Facebook

Quase 421 mil pessoas foram vacinadas na última semana, elevando para 2.015.225 (20%) o número de portugueses que já foram vacinados com pelo menos uma dose de uma vacina contra a covid-19.

Segundo o relatório semanal de vacinação da DGS divulgado esta terça-feira à tarde, 689.329 pessoas têm a vacinação completa, num total de 2,679 milhões de doses aplicadas até ao momento. O aumento substancial no número de pessoas vacinadas contra a covid-19 deve-se, em parte, às mais de 180 mil inoculações do último fim de semana, em que se procedeu à vacinação em massa de professores e funcionários das escolas.

Com o acelerar do programa de vacinação, ultrapassou-se a meta dos dois milhões de pessoas inoculadas com pelo menos um dose, mas há cerca de oito milhões de pessoas que ainda não deram início ao processo.

Em relação ao relatório da última semana, mantém-se os 91% da população com mais de 80 anos vacinada com a primeira dose, mas aumenta de 51% para 58% a percentagem de pessoas nesta faixa etária com a vacinação completa. Na faixa etária entre os 65 anos e os 79 anos, já 669 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina (42%), mas só 59 mil (4%) terminaram o processo.

Lisboa e Vale do Tejo com mais vacinas

Na distribuição geográfica da vacinação, Lisboa e Vale do Tejo teve o maior aumento absoluto, com 175 mil doses administradas na última semana, seguindo a região Norte, com 153 mil e o Centro, com 88 mil.

Olhando para o volume de vacinação em termos relativos, o Centro tem 25% das população vacinada com a primeira dose e 9% com a segunda. Lisboa e Vale do Tejo e região Norte têm os mesmo valores relativos de população inoculada, com 18% com a primeira dose e 6% com a segunda.