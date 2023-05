Mais de metade das câmaras abdica de receita do IRS

Há 170 municípios no país que prescindem de parte ou da totalidade da taxa de participação variável este ano. Em contrapartida, 121 autarquias vão aplicar os 5% permitidos por lei.

Há, pelo menos, 170 municípios que, este ano, vão abdicar de parte ou da totalidade da taxa de participação no IRS, devolvendo aos munícipes uma fatia da receita a que tinham direito. Trata-se de mais de metade das 291 câmaras com dados disponibilizados no Portal das Finanças (58,4%). De acordo com a análise feita pelo JN, este ano, 37 autarquias decidiram baixar a sua taxa de participação no imposto e 12 aumentaram. Há 121 câmaras que vão aplicar a taxa máxima, ou seja, 5%. Ao longo dos anos, o número de autarquias a prescindir de uma parcela desta receita tem vindo a aumentar. Em 2024, serão 181 a abdicar de toda ou parte do IRS.