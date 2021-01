Mais de metade das vacinas acidentadas na A2 estão em bom estado

Rogério Matos Hoje às 21:36 Facebook

Mais de metade dos frascos de vacina contra a covid-19 que seguiam na carrinha acidentada esta manhã na A2, em Palmela, estão em bom estado. Dos 152 frascos, dois ficaram inutilizados, 82 estão em bom estado e 68 ainda estão por analisar no Hospital de Setúbal, para onde foram transportados após o acidente.

A informação é do Ministério da Saúde, que assegura ao JN que o Infarmed continua a acompanhar a situação. O acidente ocorreu na autoestrada A2, em Palmela, às 11.20 horas.

A carrinha seguia no sentido norte sul rumo a Ourique, no concelho de Beja, com a escolta da GNR, quando embateu no separador central. Entrou em despiste e capotou, tendo ficado imobilizada na berma da autoestrada. O condutor, homem com 40 anos, sofreu ferimentos leves.

As vacinas foram levadas para o hospital de Setúbal para avaliação da integridade. De Coimbra seguiram novas vacinas para o Alentejo.