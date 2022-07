Mais de metade das vagas para professores doentes ficaram por preencher

Os agrupamentos disponibilizaram 9298 vagas para acolher docentes em mobilidade por doença. Mas, dos 7547 que concorreram ao procedimento, só ficaram colocados 4268, pelo que a taxa de ocupação dos lugares é de 46%, a maioria a norte onde havia concentração destes professores. Em Lisboa só 5% das vagas foram preenchidas e no Algarve 7%.

Dos 7547 candidatos, foram admitidas 7144 candidaturas e recusadas 403. Estes docentes têm cinco dias úteis, a partir desta terça-feira, dia 26 e até 1 de agosto para "aperfeiçoar" a candidatura. A decisão relativa ao procedimento foi publicada esta segunda-feira na página da Direção Geral de Administração Escolar.

A maioria dos lugares foi aberto por agrupamentos dos quadros de zona pedagógica (regiões pelas quais os professores concorrem e são colocados) de Braga, Viana do Castelo, Porto e Tâmega (QZP 1) e da região de Lisboa e da península de Setúbal (QZP 7) - 2630 e 2234 vagas, respetivamente. Mas enquanto no primeiro caso foram colocados 1711 professores (numa taxa de ocupação de 65%), em Lisboa e Setúbal, duas das regiões mais atingidas pela falta de professores, foram colocados 101 (5% de colocações). No Algarve (QZP 10), outra região do país onde é muito difícil o preenchimento dos horários, foram preenchidas 34 das 465 vagas (7%).

As regras que regulam a mobilidade por doença foram alteradas. As escolas passaram a definir quotas de 10% do quadro para acolherem docentes em mobilidade que têm de ter, pelo menos, seis horas letivas atribuídas. Este procedimento, recorde-se, só pode ser pedido por professores com doenças incapacitantes ou que tenham familiares (conjugues, pais, sogros ou filhos) doentes que precisem de acompanhamento. A intenção é ficarem perto de casa ou dos locais onde fazem tratamento hospitalar. De acordo com as novas regras, só docentes colocados a mais de 20 quilómetros "em linha reta" da sede do concelho em que se situa a escola podem pedir mobilidade.

No ano passado estavam colocados em mobilidade 8818 professores, revelou o ministro da Educação, no Parlamento, há cerca de duas semanas. Ou seja, mais 1674 do que o de candidatos admitidos este ano.

Há dez anos, revelou João Costa, na comissão estavam em mobilidade 128 docentes. A esmagadora maioria (83%) destes docentes, referiu, estava colocado em escolas do norte do país, especialmente nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real. Um dos objetivos da revisão das regras era o de contrariar a concentração em alguns agrupamentos que tinham mais de 100 professores em mobillidade.

De acordo com a nota informativa publicada pela DGAE, nos agrupamentos no norte e centro do país (Coimbra, Leiria, Guarda e Castelo Branco) foram colocados 3727 docentes (87% do total de colocados) e nos quadros do Oeste, Lezíria, Lisboa, Alentejo e Algarve, 541 professores. Nos agrupamentos destas regiões a sul, (QZP 6 a QZP10) ficaram por preencher 3582 lugares. No norte e centro, 1448.