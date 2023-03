Mais de metade do IMI agravado é cobrado em Lisboa

Do total de prédios devolutos aos quais foi aplicado o agravamento do IMI em 2022, mais de metade (58,6%) incidiu sobre edifícios desocupados há mais de um ano ou em ruínas de Lisboa.

A capital foi o único município a cobrar, no ano passado, a taxa de imposto em seis vezes mais e com um agravamento de 10% ao ano, em zonas de pressão urbanística, como prevê a lei. Os dados da Autoridade Tributária (AT), divulgados ao JN, mostram que 35 municípios "comunicaram os majorantes por prédio devoluto", num total de 10 998 habitações.

Em 2006, foi definido por lei qual o conceito de prédio devoluto, que veio permitir às câmaras municipais a possibilidade de agravar o IMI em três vezes mais sobre aquelas habitações. Em 2019, o Governo foi mais além e clarificou que, caso os devolutos se localizem em zonas de pressão urbanística, o imposto pode ser cobrado seis vezes mais, com um agravamento de 10% a cada ano. Não pode, no entanto, ultrapassar uma majoração de imposto 12 vezes superior.