Mais de metade dos autarcas concorrem a um último mandato

Maioria dos presidentes de Câmara que já cumpriram oito anos de funções são socialistas. Rui Moreira, Ricardo Rio, Manuel Machado e Bernardino Soares na lista dos que terão um último voo.

Mais de metade dos atuais presidentes de Câmara - em concreto 181 dos 308 (58,76%) - têm nas eleições autárquicas deste ano a última hipótese de concorrer. A maioria foi eleita pelo PS (88) e pelo PSD (56). Na lista, estão alguns dos autarcas mais conhecidos do país, como o independente Rui Moreira (Porto), o social-democrata Carlos Carreiras (Cascais), o socialista Manuel Machado (Coimbra) e o comunista Bernardino Soares (Loures).

Muitos apenas anunciam, no próximo mês, se partem para aquele que será o seu último voo autárquico (naquele concelho). É o caso do centrista António Augusto Loureiro e Santos (Albergaria a Velha) ou do social-democrata Carlos Carreiras, que confessou ao JN ainda estar a ponderar. "O foco é o combate à pandemia", justificou o autarca de Cascais.