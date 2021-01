Mais de metade dos britânicos a viver em Portugal já pediram novo cartão

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 17:50 Facebook

Em três semanas, 18 mil britânicos a viver em Portugal solicitaram a troca do atual documento de residência por um novo título ao abrigo do Acordo de Saída da União Europeia.

O pedido é feito através do Portal Brexit (brexit.sef.pt), lançado no dia 14 de dezembro pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em colaboração com a Embaixada do Reino Unido em Lisboa.

Segundo o SEF, os novos cartões deverão ser emitidos brevemente e garantem a proteção dos direitos dos cidadãos britânicos a viver em Portugal, uma vez terminado o período de transição no passado dia 31 de dezembro no contexto do Acordo de Saída entre a União Europeia e o Reino Unido. Após a submissão do formulário de registo no portal, os cidadãos britânicos podem descarregar um comprovativo do pedido, que deve ser utilizado sempre que viajarem, como comprovativo da sua residência em Portugal.

A partir deste mês, o SEF começará a notificar os nacionais do Reino Unido para agendarem uma deslocação a um posto de atendimento numa das 20 Câmaras Municipais selecionadas, para recolha dos dados para constar no novo título de residência. Os atuais documentos de residência da União Europeia continuarão a ser aceites até que a nova autorização de residência seja emitida.

Em 2019, residiam 34. 358 cidadãos do Reino Unido em Portugal, de acordo com o Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo, o que significa que mais de metade desses cidadãos já terão pedido o novo documento.