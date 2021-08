Mais de metade dos jovens já tem a primeira dose

A.F. Hoje às 19:39 Facebook

Mais de metade dos jovens com entre 18 e 24 anos já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Com a inoculaçao completa, a percentagem desce para 30%. No global, dois terços da população portuguesa já tem a imunização completa

Na semana que terminou este domingo, dia 15 de agosto, Portugal tinha recebido 15 322 080 doses e distribuído 14 093 439. Com isso, administrou a primeira dose a 7 791 486 pessoas, ou 76% da população. Com o ciclo completo, estão dois terços (66%) da população: 6 760 777 pessoas.

O processo está praticamente completo entre os idosos (mais de 65 anos de idade): 97% destas pessoas têm o ciclo completo. Na faixa entre os 50 e os 64 anos, já 90% têm a imunização feita, valor que desce para 70% nas pessoas com mais do que 24 anos.

Quanto aos jovens acima dos 18 anos , mais de metade (54%) já recebeu a primeira dose e 30% terminou o processo.

Entre os mais novos, de 16 e 17 anos, 9% receberam a primeira inoculação. No fim de semana passado, o fármaco foi injetado a 160 mil adolescentes, ou seja, 80% da população elegível. Quem ficou de fora já o pode fazer na modalidade casa aberta.

Para quem está entre os 12 e os 15 anos, nos próximos dias será aberto um novo período de autoagendamento, para os dois próximos fins de semana.