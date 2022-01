Mais de metade dos municípios cobra taxa mínima de IMI

Erika Nunes Hoje às 08:05 Facebook

Quatro dezenas vão baixar o imposto a pagar este ano, 20 ainda vão arrecadar o valor máximo de 0,45%. Maioria dá descontos a famílias.

A maioria das 308 autarquias do país estabeleceu taxas mínimas de imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2021, que será pago este ano pelos contribuintes, e aderiu ao chamado IMI familiar, que dá descontos anuais até 70 euros aos agregados com filhos. A pandemia terá incentivado quatro dezenas de municípios a baixar as taxas, ainda que ligeiramente, mas 20 cobram a taxa máxima e três ainda aumentaram o IMI a pagar este ano.

Espinho, Maia, Gondomar e Valongo são quatro dos municípios que decidiram baixar a taxa de IMI para prédios urbanos relativa a 2021, de acordo com a informação que as câmaras enviam às Finanças até ao final do ano e que estão publicadas no respetivo portal desde o início deste ano.