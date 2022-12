Mais de metade dos novos lusos não reside no país

Pela primeira vez em dez anos, deu-se mais a nacionalidade portuguesa a pessoas que vivem no estrangeiro. Lei dos judeus sefarditas foi decisiva.

Pela primeira vez em 10 anos, concedeu-se a nacionalidade portuguesa a mais pessoas a viver no estrangeiro do que em Portugal, algo a que não foi alheia a atribuição desse direito a quase 20 mil israelitas. A maioria conseguiu-a por ser descendente de judeus sefarditas, o que a lei, agora revista, permite desde 2015. Os números são divulgados pela Pordata, a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, assinalando hoje o Dia Internacional dos Migrantes com um retrato das mudanças no país.

No ano passado, 24 516 imigrantes em Portugal e 30 021 estrangeiros a residirem noutros países adquiriram a nacionalidade portuguesa. Para quem mora cá, o principal argumento (61%) é residirem há, pelo menos, seis anos. Para aqueles que vivem no estrangeiro, é a descendência de judeus sefarditas (77%), que foram expulsos de Portugal por decreto régio no século XVI.