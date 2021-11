Mais de mil casos diários e oito mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:57, atualizado às 15:20 Facebook

Há oito óbitos por covid-19, cinco dos quais no Norte do país e a maioria com 80 ou mais anos, no dia em que volta a haver mais de mil infeções confirmadas em 24 horas.

Portugal regista 18.217 mortos por covid-19 e 1.099.307 casos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas as autoridades de saúde registam oito vítimas mortais - cinco na região Norte, duas no Algarve e uma na zona Centro. A maioria tinha 80 ou mais anos (quatro mulheres e três homens) e um homem tinha entre 60 e 69 anos.

Esta terça-feira, os casos diários voltam a superar a barreira do milhar (na segunda-feira houve 568 casos) com 1182 novas infeções confirmadas. Lisboa e Vale do Tejo foi a região do pais que notificou mais, com 410 registos, seguindo-se o Norte com 319 e o Centro com 316. No Algarve há mais 42 casos, na Madeira mais 40, no Alentejo mais 31 e nos Açores mais 24.

Nos hospitais há 361 doentes com covid-19 internados (mais um) e em unidades de cuidados intensivos estão 60 infetados em estado mais grave (menos dois).

No entanto, destaque para 1283 recuperados em 24 horas, elevando o total para 1.047.347 pessoas que superaram a infeção pelo novo coronavírus SARS CoV-2.

Atualmente há 33.743 casos ativos de covid-19 (menos 109) e as autoridades de saúde têm 25.264 contactos em vigilância (mais 414).