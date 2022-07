Mais de mil operacionais combatem fogos de Penacova e Silves

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

Mais de mil operacionais combatiam pelas 23 horas de segunda-feira os incêndios nos concelhos de Penacova e Silves, que concentram a maioria dos meios nos oito fogos ativos em Portugal Continental, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 23 horas no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os fogos nos concelhos de Penacova (Coimbra) e Silves (Faro) mobilizavam 1.097 operacionais apoiados por 366 viaturas.

O incêndio que lavra no concelho de Penacova e que obrigou a evacuar um lar e retirar população de aldeias por precaução, segundo a autarquia, ainda está ativo mas as autoridades pretendem dominar o fogo e consolidar grande parte do perímetro durante a noite, referiu fonte da Proteção Civil.

O incêndio deflagrou pelas 14.12 numa zona de mato da povoação de Boas Eiras, na freguesia e concelho de Penacova, e estava a ser combatido por 541 bombeiros, apoiados por 199 viaturas.

Já o fogo de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, obrigou ao corte da autoestrada do Sul (A2) e do IC1 (Itinerário Complementar) entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro), segundo as autoridades.

Durante a tarde, face à progressão das chamas, a Proteção Civil solicitou à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

O fogo que deflagra desde as 13.13 horas encontrava-se a ser combatido por 556 operacionais, auxiliados por 199 viaturas.

Também ativo, o fogo na Serra do Marão, em Senhora da Serra, concelho de Santa Marta de Penaguião (Vila Real) estava a mobilizar 80 operacionais, apoiados por 23 viaturas.

Os oito fogos ativos pelas 23 horas concentravam um total de 1335 operacionais, apoiados por 430 viaturas.

Em resolução estavam quatro fogos, que mobilizavam ainda 163 operacionais, apoiados por 47 viaturas.