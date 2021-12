Mais de mil testes à covid no congresso do PSD, nenhum positivo

JN Hoje às 13:05 Facebook

Mais de mil testes de antigénio para deteção do coronavírus SARS-CoV-2 foram efetuados até ao final da manhã do segundo dia do 39.º Congresso do PSD, sem ter sido detetado qualquer caso positivo, informou fonte da organização à Lusa.

Por volta das 12 horas do segundo dia da reunião magna social-democrata, que arrancou às 11 horas, cerca de mil participantes do 39.º Congresso tinham-se deslocado até às tendas de testes que se encontram diante da entrada principal do Europarque, em Santa Maria da Feira (Aveiro), onde decorre o congresso, sem ter sido detetado qualquer caso positivo.

Para se poder aceder à reunião magna do PSD, todos os congressistas e elementos da comunicação social tiveram de apresentar um teste negativo à covid-19, além de serem verificados os certificados digitais e o uso da máscara, sendo atribuída uma pulseira que atesta a conformidade com as regras sanitárias.

Segundo a mesma fonte, tinham sido dadas mais de 1 300 pulseiras à mesma hora.