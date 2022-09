Mais de oito mil pessoas mudaram de nome em dez anos

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 07:01 Facebook

Pedido para alterar nome próprio ou retirar apelido de família tem de ser justificado junto do IRN. Números não incluem casamento ou divórcio. Processo custa 200 euros.

O nome é demasiado comprido, nunca se identificou com o nome próprio e não conhece a família que lhe dá o último apelido. Por tudo isso, aos 25 anos, Bruna Rafaela Lima Arcanjo Gonçalves vai passar a chamar-se Rafaela Lima Arcanjo, ou seja, vai tirar um nome próprio e um apelido. Na verdade, é assim que assina há vários anos, mas os documentos continuam a lembrá-la dos nomes que não quer utilizar. E não é a única: em 2021, mais de 1200 pessoas pediram para alterar o nome ou o apelido no Registo Civil, um dos números mais elevados dos últimos 10 anos.

Em 2012, os pedidos fixavam-se nos 569, mas têm vindo a subir. No total, entre 2012 e 2021, foram realizadas 8277 alterações de nome ou apelido, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Justiça (MJ) ao JN. Tratam-se de alterações feitas a pedido dos próprios por razões pessoais, como não gostar do nome próprio ou querer retirar um nome de família por desentendimento com a mesma. Quaisquer alterações requeridas devem ser justificadas, já que deve permanecer a ideia de imutabilidade dos nomes.