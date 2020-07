SNS fez mais de oito milhões de consultas à distância

Sandra Alves Hoje às 13:52, atualizado às 14:20 Facebook

Desde o início do ano foram feitas mais de oito milhões de consultas à distância e a linha SNS24 deu resposta a mais de 1,3 milhões de chamadas. Portaria sobre regime de incentivos à recuperação das consultas e cirurgias adiadas já foi publicada.

"Os utentes podem continuar a contar com o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", sublinhou a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, antes de revelar que, desde o início do ano, "foram feitas mais de oito milhões de consultas não presenciais, o que representa um aumento de 65% em relação ao ano anterior".

Já "a linha SNS24 deu resposta a 1.383.812 chamadas", acrescentou a governante, esta quarta-feira, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

A plataforma Trace Covid, de monitorização dos suspeitos e infetados, implementada a 26 de março, "contou com o registo de cerca de 75 mil profissionais (...). Em média têm-se registado cinco mil utilizadores ativos por dia".

Verifica-se uma "aposta clara" no "investimento sem precedentes na utilização de meios tecnológicos" que a "pandemia potenciou", destacou Jamila Madeira, defendendo os "ganhos inequívocos na organização dos serviços, na garantia de acesso e na proximidade ao doente".

"Ao abrigo do Orçamento Suplementar continuaremos a ampliar a rede de equipamentos existentes nas nossas unidades de saúde, com a aquisição e entrega de mais kits de TeleSaúde. Desde o início do ano já foram entregues 883 kits", anunciou.

Incentivos para recuperar cirurgias e consulta

"Outro desafio", reconheceu a secretária de Estado, é "recuperar toda a assistência médica e hospitalar adiada", nomeadamente consultas e cirurgias. Por isso, anunciou: "Foi hoje publicada uma portaria que aprova o regime excecional de incentivos à recuperação da atividade assistencial não realizada por causa da pandemia covid-19".

"Esta produção adicional (...) será realizada preferencialmente fora do horário de trabalho das equipas, nomeadamente aos fins de semana, com garantia de composição mínima necessárias das equipas", explicou.