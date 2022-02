Mais de quatro mil enfermeiros pediram escusa de responsabilidade

J.A. Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ordem dos Enfermeiros (OE) recebeu, até à data, 4475 pedidos de escusa de responsabilidade, número que mais do que triplica face a novembro. Em comunicado, a Ordem sublinha que "em causa está a degradação dos serviços, sobretudo devido à falta de enfermeiros".

Recuando a novembro, contabilizavam-se 1300 pedidos de enfermeiros, valor que em dezembro chegava às 3013 declarações. Só neste ano, sublinha a instituição liderada por Ana Rita Cavaco, há registo de mais de mil.

De acordo com o mesmo comunicado, "entre as declarações que chegaram à OE no último este mês, há novamente pedidos de escusa de responsabilidade de profissionais do Hospital de Leiria, que já ascendem a 2185, das 2802 totais da região Centro, que englobam também as situações de Coimbra, Caldas da Rainha e Guarda".

Já na região Sul, contam-se um total de 1224 declarações de escusa, sendo "os hospitais de Setúbal, Algarve e Amadora Sintra que enfrentam as situações mais graves, além de Santa Maria, onde já esta semana 101 Enfermeiros da Urgência pediram escusa de responsabilidade".

Esta declaração, explica a Ordem, visa "acautelar a eventual responsabilidade disciplinar, civil ou mesmo criminal dos enfermeiros face ao elevado número de doentes a seu cargo, uma vez que está demonstrado por estudos internacionais que por cada doente a mais a cargo de um enfermeiro a mortalidade sobe 7% nos hospitais".