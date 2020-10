Mais de quatro mil infetados e recorde de internados com covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:09, atualizado às 14:32 Facebook

Portugal regista, este sábado, 4007 casos e 39 mortes por covid-19. O número de internados, tanto em enfermaria como em unidades de cuidados intensivos, é o mais alto desde o início da pandemia.

Foram contabilizados, face a sexta-feira, mais 4007 infetados com o novo vírus, de acordo com o boletim epidemiológico de hoje, elevando para 141.279 o número total de casos desde março. Desses, 58.492 correspondem a doentes ativos, dos quais 1137 foram registados até à meia-noite. Com mais 2831 recuperações, o total de recuperados sobe para 80.280. Por outro lado, o número de internados nunca foi tão alto: 1972 doentes estão em internamento hospitalar (mais 45 do que ontem) e 286 em unidades de cuidados intensivos (mais 11). Os valores superam os de ontem, que eram, até então, os mais elevados desde o início da pandemia. Sexta-feira foi, inclusive, o pior dia no que diz respeito também a novos casos e mortes.

Cerca de 47% das novas infeções (1900) foram registadas na região Norte, onde já se registaram, ao todo, 63.327 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1406 novos infetados, em 59.343, e depois a região Centro, onde há mais 552 casos, em 12.287. O Alentejo contabiliza mais 61 casos (em 2734) e o Algarve mais 80 (em 2779). O arquipélago da Madeira soma mais cinco infetados, com um total de 440, e nos Açores há mais três casos, em 369.

30 das vítimas tinham pelo menos 80 anos

Morreram em Portugal mais 39 pessoas (menos uma do que ontem), elevando para 2507 o número total de mortes por covid-19 (1287 homens e 1220 mulheres). É também o Norte a região onde foram contabilizados mais óbitos, 23. Em Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se doze, no Centro duas, no Alentejo uma, e no Algarve também. Como tem vindo a ser regra, a grande maioria das vítimas (30) tinha 80 anos ou mais - 17 homens e 13 mulheres. Com 70 a 79 anos, morreram cinco pessoas (três homens e duas mulheres) e ainda três homens e uma mulher na faixa etária dos 60-69.

Sob vigilância das autoridades de saúde, estão 64.514 cidadãos, menos 791 do que ontem.