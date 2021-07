Nove mortes no dia com mais casos desde fevereiro

Rita Salcedas Hoje às 14:12, atualizado às 14:39 Facebook

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 4153 casos e nove mortes por covid-19. O número de internados desce, mas há mais doentes em cuidados intensivos.

O número de novos infetados disparou esta quarta-feira para o valor mais alto desde 10 de fevereiro, quando foram reportados 4387 casos: foram detetados, até à meia-noite, mais 4153 contágios por covid-19, o que eleva para 916 559 o número total de casos confirmados desde março de 2020, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira. Com mais nove vítimas mortais, o balanço global de óbitos sobe para 17 182. Por outro lado, recuperaram da doença mais 2235 pessoas (852 269 no total), havendo atualmente 47 108 doentes ativos (mais 1909 do que no anterior relatório).

O balanço de infetados reflete um aumento em comparação com terça-feira, quando houve 2650 novos contágios, e também em relação à quinta-feira passada, dia em que foram contabilizadas 3285 infeções. Quase metade dos casos (46,4%) está concentrada em Lisboa e Vale do Tejo, que soma 1928 contágios, seguindo-se o Norte, com 1305 (31,4%). No Centro, há mais 316 contágios, no Alentejo 102 e no Algarve 441. Nos Açores, há mais 42 infetados e na Madeira 19.

Menos internados mas mais em UCI

O número de vítimas mortais manteve-se igual ao de ontem e foi ligeiramente superior ao número da última quarta-feira, quando morreram oito pessoas: entre ontem e hoje, registaram-se nove óbitos por complicações associadas à covid-19, sete dos quais na região de Lisboa e dois no Centro.

Nos hospitais, há menos oito doentes internados do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 734 pessoas a receber acompanhamento hospitalar, 171 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 10 que ontem.