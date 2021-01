Mais de quatro mil pedem testagem em massa da população

Inês Schreck Hoje às 20:01 Facebook

Com a epidemia descontrolada, mortes a mais e os hospitais a ultrapassarem todos os limites, são cada vez mais os defensores da testagem massiva da população, com testes rápidos, para detetar e isolar de imediato os positivos. Há uma petição a correr com mais de quatro mil assinaturas e municípios que estão a avançar sozinhos.

"Os testes rápidos são a solução para contornar a escassez das vacinas para a covid-19 e reduzir drasticamente a transmissão até à primavera", defendem os signatários da petição, que conta com o apoio de especialistas como o médico de Saúde Pública Bernando Gomes, o intensivista Gustavo Carona e o radiologista Ricardo Campos Costa.

Além da petição, o grupo enviou uma carta aberta ao presidente da República, ao primeiro-ministro e Governo. A carta foi reencaminhada para o gabinete da ministra da Saúde, mas não obteve resposta.