Mais de quatro milhões de portugueses isentos de taxas moderadoras

Valor aumentou face a 2020, mas há menos 25 mil beneficiários por insuficiência económica.

Em junho deste ano, 4 378 991 utentes tinham inscrição ativa nos Cuidados de Saúde Primários e cumpriam, pelo menos, um critério que garante a isenção de taxas moderadoras, no acesso a prestação de assistência no Serviço Nacional de Saúde (SNS). São mais de 137 mil beneficiários do que no final de 2020. Os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) mostram, ainda, que há 2 367 429 isentos por insuficiência económica, menos 25 mil do que em dezembro do ano passado.

O vírus SARS-CoV-2 e a paragem na prestação de alguns serviços vieram alterar as contas da isenção das taxas moderadoras. No final de 2020, havia menos 226 363 beneficiários relativamente a 2019. Fonte da ACSS explica, ao JN, que "a redução do número de isentos [no ano passado] poderá ser explicada pelo facto dos utentes não pedirem ou renovarem a sua isenção".