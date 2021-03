Mais de um milhão com uma dose da vacina em Portugal

Ana Gaspar Hoje às 17:51 Facebook

Portugal ultrapassou esta sexta-feira o primeiro milhão de pessoas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Foram dadas mais de 71 mil vacinas em 37 horas.

Até às 13 horas, já estavam vacinadas 1.040.109 pessoas, com a primeira dose da vacina contra o SARS-CoV-2.

Os números do Plano de Vacinação, divulgados no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), revelam ainda que com as duas doses recebidas eram 465367 pessoas.

No total foram administradas 1505476 vacinas no país.

Em comparação com as zero horas de quinta-feira (dia 25 de março), os profissionais de saúde administraram mais 71432 vacinas. Só primeiras doses foram mais de 66928 e foram dadas mais 4504 segundas doses.

Em declarações aos jornalistas, a ministra da Saúde, Marta Temido, voltou a reforçar a intenção do Governo de ter mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos inoculadas com pelo menos uma dose da vacina até ao final de março.