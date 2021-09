Mais de um milhão de vouchers para manuais escolares ainda não foram levantados

Alexandra Inácio Hoje às 18:52 Facebook

Cerca de seis milhões de vouchers foram emitidos pela plataforma MEGA para os alunos acederem aos manuais escolares, novos e reutilizados, através do programa de gratuitidade. A percentagem de resgate é de 80%, revelou esta quinta-feira o Ministério da Educação. Ou seja, 1,2 milhões de vales ainda não foram levantados pelas famílias.

Na nota à Imprensa, o ME começa por sublinhar que as movimentações que ainda ocorram por parte das escolas já devem ser "muito residuais". Com 80% de resgates, o ME considera que a "esmagadora maioria dos encarregados de educação" acederam aos manuais disponibilizados gratuitamente.

" Esta é uma medida importante uma vez que representa uma poupança muito significativa nos orçamentos familiares, a cada ano", frisa o ME no comunicado.

No início do mês, recorde-se, tinham sido emitidos cerca de 5,6 milhões de vouchers e a uma semana do arranque do ano letivo, conforme avançou avançou o JN, havia alunos de cerca de 170 agrupamentos ainda a aguardar a emissão dos vales para encomendarem os manuais nas livrarias aderentes, no caso de serem novos, ou levantarem nas escolas no caso de serem reutilizados.

A taxa de reutilização, este ano, atingiu os 70%. Só os manuais do 1.º ciclo não são reutilizados. Os alunos do 1.º ao 4.º ano têm sempre manuais novos devido à forma como os livros são editados com muitos espaços em branco para preenchimento de exercícios, para colorir ou colagens. Nos restantes anos de escolaridade, os manuais podem ser reutilizados durante três anos. Anualmente, no final do ano letivo, as escolas têm de recolher e avaliar as condições de reutilização de cada livro.