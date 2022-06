Mais de um milhão querem hospitais fora da sua zona de residência

Sistema de livre circulação no SNS em vigor desde 2016. Centro Hospitalar do Porto foi mais procurado em 2021.

Mais de um milhão de utentes optaram por ser tratados em hospitais fora da sua área de residência nos últimos cinco anos, ao abrigo do Sistema de Livre Circulação e Acesso no Serviço Nacional de Saúde (SNS). A busca por tempos de espera menores, a "qualidade dos serviços percecionada" ou o facto de o hospital mais próximo de casa não possuir a especialidade que o doente necessita são os principais motivos. Entre os hospitais mais procurados, a medida é vista com bons olhos, mas alguns admitem pressão em algumas especialidades.

Implementado desde 2016, o sistema de livre escolha permite ao utente, em conjunto com o médico de família, decidir o hospital onde quer ser acompanhado. De acordo com dados cedidos pela Administração Central do Sistema de Saúde ao JN, entre 2016 e o final do ano passado, 1 081 096 pessoas optaram por sair da sua zona de residência para ter uma consulta receber cuidados hospitalares - 11,9% do total de utentes referenciados para consulta de especialidade a partir do centro de saúde.