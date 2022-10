Mais de um quinto das albufeiras está em situação crítica

Joana Amorim Hoje às 17:23 Facebook

As chuvas de setembro aliviaram a densidade da seca no nosso território - apenas Bragança se mantinha na classe mais grave (extrema) -, mas pouco impactaram no volume armazenado nas albufeiras. Sendo agora 13, das 58 monitorizadas, as que se encontram em situação crítica, isto é, abaixo de 20% da sua capacidade. No Algarve, Bravura persiste nos 9%. A gestão dos recursos hídricos em cenário de escassez e de alterações climáticas esteve esta segunda-feira em análise no Conselho Nacional da Água.

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), a 30 de setembro, face ao último dia de agosto, verificou-se um aumento da água armazenada em duas bacias hidrográficas e descida em dez. Com destaque para a do Barlavento, com a albufeira de Bravura, que desde fevereiro está interdita a consumo agrícola, com apenas 3,1 hectómetros cúbicos. Na do Lima, a 22,3%, a albufeira do Alto Lindoso estava a 19,6% do volume total.

Comparando com os dados apresentados na última reunião da Comissão Permanente da Seca, a 24 de agosto, contam-se agora mais três albufeiras abaixo dos 20% e mais duas abaixo dos 40% da capacidade (são 32). Mantendo-se três acima dos 80% - Enxoé (Guadiana), Touvedo (Lima) e Alvito (Sado).