Mais de um terço das primeiras consultas fora do prazo legal

Resposta mais demorada nas regiões Centro e Norte. Listas de espera para atendimento e cirurgias em oncologia e cardiologia também aumentaram.

A atividade cirúrgica aumentou no primeiro semestre do ano, mas há mais doentes à espera para serem operados e por consultas de especialidade. De acordo com a monitorização da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) aos tempos de espera, em média um doente espera 75 dias por uma primeira consulta de especialidade. E 34,8% dessas consultas são realizadas fora do prazo legal definido para esse atendimento, especialmente nas regiões Centro (39,5%) e Norte (37%).

A 30 de junho, mais de meio milhão de utentes aguardavam por uma primeira consulta hospitalar. Ou seja, mais 45% em lista de espera do que em 2021, apesar de no ano passado o número de referenciações ter diminuído devido à pandemia. De acordo com o relatório divulgado ontem, 37% dos doentes que aguardavam por consulta, no final de junho, já tinham excedido os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), mais cinco pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado, mas menos nove pontos percentuais do que em 2019, antes da pandemia.