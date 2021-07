Mais de um terço dos concelhos sem centros de recolha de animais

Rita Neves Costa Hoje às 20:35 Facebook

Há 108 concelhos sem Centros de Recolha Oficial (CROs) de Animais de Companhia, adiantou ao JN o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. No total dos 308 concelhos do país, mais de um terço não tem como responder ao abandono e à errância de cães e gatos.

O Governo vai investir sete milhões para intervir em canis municipais e associações zoófilas, e assim contribuir para o bem-estar animal. Um tema que o Governo definiu como prioridade, com a passagem da pasta dos animais de companhia para o Ministério do Ambiente, desde o início do ano. Até então, estava no domínio do Ministério da Agricultura.

"O aviso vai ser lançado às autarquias e, obviamente que depende das candidaturas, mas prevê a intervenção entre 20 a 30 CROs", disse Matos Fernandes. O despacho foi publicado esta quinta-feira em Diário da República. Os sete milhões vão ser transferidos para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que terá 30 dias para revelar as regras das candidaturas.