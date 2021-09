Mais dez mortos em dia com menos casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:49, atualizado às 15:08 Facebook

Esta quinta-feira há dez mortos por covid-19 e 1408 novos casos positivos. Nos hospitais mantém-se a tendência de diminuição de internados e doentes graves.

Portugal regista um total de 17.836 óbitos associados à covid-19, 1.052.127 infeções confirmadas oficialmente e 995.051 doentes recuperados, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Pelo segundo dia consecutivo há mais dez vítimas mortais na sequência da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Esta quinta-feira, é a região Centro que reporta o número mais elevado, com quatro óbitos, Lisboa e Vale do Tejo regista três, o Algarve dois e no Norte do país morreu mais um doente.

Seis doentes que não resistiram tinham 80 ou mais anos (três homens e três mulheres), além de um homem e uma mulher entre 70-79 anos, um homem na faixa etária entre os 60 e 69 anos e uma mulher entre os 50 e 59 anos.

Nas últimas 24 horas verificam-se ainda 1408 novos casos (1778 na véspera) e Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais notificações, num total de 500, seguindo-se o Norte com mais 442, o Centro com mais 214, o Algarve com mais 133, no Alentejo confirmaram-se mais 83 casos, na Madeira mais 23 e nos Açores mais 13.

Nos hospitais mantém-se a tendência de diminuição de internados e doentes graves. Estão hospitalizados 597 pacientes com covid-19 (menos 24) e há 127 em unidades de cuidados intensivos (menos oito).

Atualmente há 39.240 casos ativos (menos 425) e as autoridades de saúde têm 38.772 contactos sob vigilância (menos 350).