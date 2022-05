Mais do que material, Defesa tem de investir em efetivos

Um reforço de 20 milhões de euros destinado à aquisição de novos equipamentos para as Forças Armadas, através do financiamento previsto na Lei de Programação Militar (LPM), engordou o orçamento da Defesa Nacional proposto para 2022, mas militares e especialistas alertam para a urgência de investir nos meios humanos. A ministra da tutela, Helena Carreiras, é hoje ouvida no Parlamento.

Melhores salários e progressões nas carreiras, principalmente na categoria de praças - a que mais efetivos perde -, são reivindicações partilhadas pelas associações socioprofissionais e acompanhadas por quem se dedica a assuntos da Defesa.

"Estamos numa situação extremamente difícil; no limiar mínimo, ou mesmo abaixo do limiar mínimo, da sustentabilidade das nossas Forças Armadas", avisa Ângelo Correia, especialista do PSD em Defesa, que atribui este "défice" ao "subfinanciamento que o Governo português tem mantido há anos". E reforça a "necessidade urgente, premente, do reforço de meios humanos e técnicos", porque "os dois são fundamentais".