Subida da incidência em dia com mais internados e 18 mortes por covid-19

Portugal registou 1094 casos de covid-19 e 18 mortes associadas àquela doença, nas últimas 24 horas. Internamentos sobem pelo segundo dia seguido.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) registou 988061 infeções por covid-19, às quais estão associadas 17485 mortes, desde o início da pandemia em Portugal, contando com os 1094 casos e 18 mortes reportadas nas últimas 24 horas.

Nos hospitais, há mais oito internados. Do total de 857 pessoas acamadas, 189 são doentes considerados graves, mais cinco do que no domingo.

É o segundo dia seguido de aumento dos internamentos em enfermaria, que já tinham registado mais 11 doentes no domingo. Nas unidades de cuidados intensivos, a subida desta segunda-feira interrompe uma série de quatro dias seguidos de alívio nas UCI.

Mais de metade dos mortos tinha mais de 80 anos

Mais de metade das vítimas mortais reportadas esta segunda-feira tinham mais de 80 anos. Dos 18 mortos anotados pela DGS, 11 (61%) estavam no escalão etário mais elevado, também o mais afetado pela mortalidade da doença, totalizando 11436 dos 17485 óbitos registados a nível nacional, o que equivale a 65% do total.

O escalão imediatamente anterior é o segundo mais afetado pela pandemia, tendo perdido quatro vidas nas últimas 24 horas. Na faixa dos 70-79 anos, morreram quatro homens, elevando para 3739 o total de vítimas nesta faixa, 225 do total nacional.

As outras vítimas mortais são dois homens, na casa dos 60 anos, e outro com mais de 50 e menos 50 anos.

Incidência desce e transmissão sobre

Segunda-feira é dia de matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que durante alguns meses serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.

A incidência desceu de 362,7 para 336,1 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional, de sexta-feira para hoje. Descontando as ilhas, a descida foi de 369,2 para 341,4.

O índice de transmissão, o R(t) subiu de 0,92 para 0,93, tanto a nível nacional como continental.