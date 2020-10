Mais doentes podem levantar medicamentos hospitalares na farmácia

Inês Schreck Hoje às 14:06 Facebook

Hospital de São João alarga, esta quinta-feira, a dispensa de proximidade ao cancro da mama e esclerose múltipla. Está em estudo um modelo para implantar em todo o país.

A partir desta quinta-feira, os doentes de cancro da mama e esclerose múltipla do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, podem levantar os medicamentos cedidos pelo hospital numa farmácia próxima de casa, evitando deslocações mensais de vários quilómetros. É o alargamento do projeto Farma2Care, que começou em dezembro do ano passado, para os doentes com VIH. Vários hospitais do país já avançaram com projetos-piloto idênticos e, em junho, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para estudar um modelo para implementar em todo o país.

O alargamento do Farma2Care beneficiará cerca de 1500 doentes, que já tomam estes fármacos no domicílio. "Estamos a falar apenas de medicamentos que podem ser tomados em casa em segurança", explica Carlos Lima Alves, coordenador do projeto. Na prática, só muda o local onde se levanta a medicação. A decisão é do doente. Se preferir, pode continuar a levantar a medicação no hospital.