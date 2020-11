Mais dois casos de legionela, Deco denuncia falta de inspeção

Ana Trocado Marques Hoje às 12:20 Facebook

A Deco/Proteste diz que faltam inspeções à qualidade do ar que possam prevenir o surgimento de surtos como o da legionela, que está a afetar os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor lamenta que as auditorias periódicas obrigatórias tenham sido extintas em 2013 e diz que só através delas é possível "detetar deficiências" e salvaguardar a saúde pública. Entretanto, o surto do litoral Norte já regista mais dois casos no Hospital de S. João, no Porto. São agora 74, distribuídos pelos hospitais S. João, Pedro Hispano e Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, e sete mortos.

"A lei não impõe o controlo da qualidade do ar interior dos edifícios públicos ou de uso pelo público. As auditorias periódicas obrigatórias à qualidade do ar interior foram eliminadas pelo decreto-lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, mas só através destas é que podem ser detetadas deficiências nos sistemas de climatização", frisa a Deco/Proteste.

É um facto que é obrigatório o cumprimento de valores-limite, mas, sem inspeções, o seu cumprimento é difícil de assegurar.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor aproveita ainda para esclarecer que a legionela só se transmite por via aérea (através da inalação de gotículas de água contaminadas) e não é contagiosa. É responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave, que pode ser mortal.

Nada tem a ver, portanto, com o consumo de água ou o seu uso para cozinha (já que a bactéria morre a mais de 70 º C). Pode, no entanto, ser contraída a tomar duche, através do uso de torneiras com elevada pressão ou a frequentar, por exemplo, piscinas públicas e através do ar vindo dos aparelhos de ar condicionado centralizados. Até se saber qual a fonte, aconselha, portanto, a que não se usem humidificadores ou jacuzzis, que se mergulhem as cabeças dos chuveiros numa solução lixívia, uma hora, uma vez por semana e que se desinfetem os reservatórios de água de desumidificadores caseiros. No caso dos termoacumuladores, a temperatura deve ser mantida a mais de 70 º C.