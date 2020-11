Mais dois casos de legionela, são 87 no total

Ana Trocado Marques Hoje às 18:53 Facebook

Aumentou para 87 o número de casos de legionela do surto que está a afetar os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Durante o fim de semana, deu entrada mais um doente no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC) e outro no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Há, agora, 14 doentes internados nos hospitais Pedro Hispano (9) e S. João (3) e no CHPV/VC (2). O surto já fez nove mortos.

Na sexta-feira, as análises às duas torres de refrigeração do centro de distribuição da Longa Vida, em Perafita (Matosinhos) deram positivo para a legionela. Aguardam-se, agora, os resultados comparativos, que deverão determinar se a estirpe da bactéria encontrada nas torres de refrigeração da empresa do grupo Nestlé coincide com a dos doentes. Só assim será possível estabelecer uma correlação entre o surto e a presença de legionela na Longa Vida.

Numa fase inicial, foram desligadas as torres de duas empresas: a Longa Vida e a Ramirez. Uma semana depois, as análises à Ramirez não detetaram a presença de legionela. Restava a Longa Vida, cujos testes se haveriam de revelar positivos.